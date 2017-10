VOA: Habilajt, të pashqetësuar! Gazetarja: Do paguanin drekën e Ramës

Gazetarja Anduena Llabani ka treguar mënyrën se si Moisi Habilaj, i arrestuar në Itali për drogë, tentonte të qëndronte afër me qeverinë.

Sipas Llabanit, ai i ka shkuar pronarit të një lokali të njohur në Vlorë dhe i ka ofruar paratë për paguar drekën e parë të qeverisë në Orikum.

“Ishin shumë, s’mund t’i numëroja, një tufë me euro, donte të paguante drekën e shtetit, por s’ia pranova”, ka treguar pronari i restorantit duke shtuar se atë drekë e kishte paguar një biznesmen i fuqishëm.

Sipas dëshmitarit, askush s’e dinte veç ish-drejtorit të policisë së Vlorës, se dreka e parë qeveritare u tentua të paguhej nga Habilaj.

Ndërkohë Zëri i Amerikës raporton se përgjimet italiane kanë provuar se Habilajt vepronin të pashqetësuar në Shqipëri.

“Përgjimet e kryera nga autoritetet italiane dëshmojnë se të paktën në Shqipëri aktiviteti i Habilajve ka vijuar i pa shqetësuar nga policia vendase dhe se ata kanë patur lidhje të forta. I tillë është rasti i bisedës që Moisi Habilaj zhvillon në tetor të 2013 me të vëllanë Florianin, i cili dyshohet se merrej me dërgimin e drogës drejt Italisë. Floriani i tregon në telefon se në Tiranë kishte takuar “shefin e madh” me të cilin kishin biseduar për disa shqetësime që ata kishin patur në aktivitetet e tyre, dhe se ai i kishte thënë të rrinin të qetë,” raporton VOA.