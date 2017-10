Video/ Vajza në Tiranë merr taksi, shoferi i propozon të bëj seks me një italian

Një vajzë ka mbetur pa fjalë mbrëmjën e djeshme kur është përballur me një episod vërtetë të pabesueshëm.

Ajo ka qenë në lokal bashkë me një shoqe dhe pasi ka qenë vonë, ka marrë një taksi pranë zonës së njohur si Don Bosko në Tiranë për t’u kthyer në shtëpi.

Por aty i ndodh e papritura. Në bisedë e sipër shoferi i taksisë, pa e vrarë mendjen fare, i thotë se ka një të njohur italian dhe se po të donte mund ta shoqëronte tek ai për të kryer marrëdhënie kundrejt pagesës.

Vajza ka arritur të regjistrojë një pjesë të mirë të bisedës dhe inçizimi i dërguar pranë redaksisë sonë është me të vërtetë i paparë.

Në vijim denoncimi i vajzës dhe regjistrimi: “Ne Tirane ne Don Mosko, isha ne kafe me shoqen dhe une marr taksi per t’ik ne shtepi sepse po binte shi rruges duke ardh per ship, ai me thote se ka nje shok italian qe ka shume leke dhe po kerkon femer qe te kryeje nevojat qe kishte, dhe ma propozonte mua at qellim dhe me tha se at pun e bonte vetm per te fituar lek per vete”.