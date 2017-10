Video/ Pranga të fortit te Shijakut, lëvizte me makinë të blinduar

Emiljan Gjepali, një 34 vjeçar që lëvizte me makinë të blinduar në Shijak u arrestua nga policia. Në videon më poshtë, tregohen armët që i gjeti policia në shtëpi.

Gjepali lëvizte me një “Benz” të blinduar, që u sekuestrua uniformat blu e sekuestruan në cilësinë e provave materiale së bashku me armët edhe drogën.

Ndaj tij rëndojnë 3 akuza: “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”.

Materialet e sekuestruara më 16 qershor:

• 4 qese të mbushura me një sasi pluhuri me ngjyrë të bardhë e dyshuar me lëndë narkotike e llojit kokainë, të futura në një kavanoz; rreth 150 gr.

• një peshore elektronike me mbishkrimin “LAICA”;

• dy armë zjarri automatik, model 56 kal 7.62 mm;

• një armë zjarri pistolet tip “COLT’USA;

• një armë gjahu e markës “BERETTA”, kal 12 mm;

• një pistoletë sportive, tip Super Conter;

• 264 fishekë luftarakë mob 56, kal 7.62 mm.

• 95 fishekë mod 54, kal 7.62 mm;

• 7 fishekë pistolete, kal 45;

• 65 fishekë për armë gjahu, kal 12 mm;

• dy krehëra automatiku, mod 56;

• një automjet tip Benz, i blinduar.