Video/ Do t’ju bëjë ta harroni! Ja kush është vajza seksi që i zuri vendin Rashelin te ‘Xing’

Prej disa ditësh flitej për një largim të saj nga “Xing me Ermalin”, fillimisht u mohua, por tashmë s’ka dyshime që Rasheli s’do jetë më pjesë e këtij spektakli.

Bukuroshja me format e kolme dhe shumë e komentuar në rrjetet sociale ka bërë me dije në rrjetet e saj sociale se sonte do të jetë te “Procesi Sportiv”por nëse do jetë pjesë e tij do e mësojmë ditët në vijim.

Menjëherë pas largimit nga “Xing me Ermalin” kanë filluar thashëthemet se kush mund të jetëzëvendësuesja e saj.

Deri tani dyshimet janë për këngëtaren dhe modelen që njihet po ashtu për format e rrumbullakosura, Egi Vrekon.

Vajza në fjalë në fakt është pjesë e stafit të programit, pasi e kemi parë në kamerat e fshehta që ka realizuar me Sony NRG./intv/