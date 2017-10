Video/ Biseda telefonike, ushtaraku i virgjër kërkon nuse, i përgjigjet Elona. Ja biseda mes tyre…

Një 28-vjeçar ka telefonuar sot në emisionin “Aldo Morning Show”, në Tv Klan nga ku ka kërkuar të njihet me një vajzë. E teksa Kevin nga Tiranë fliste për veten ka qenë Elona ajo që ka

telefonuar, pasi është tërhequr nga zëri i tij. Gjatë bisedës me njëri-tjetrin Kevin i ka premtuar Elonës se pas pune do të dalin bashkë dhe do të hanë akullore, ndërkohë që 24-vjeçarja i kërkoi tekila.

“Jam Kevin nga Tirana, jam ushtarak, oficer në Zall Herr. Mora për njohje. Unë jam 28 vjeç. Unë vazhdoj i virgjër.

Marr ato gazetat për të gjetur nuse se vetëm nuk rrihet. I premtoj Elonës që do të dalim bashkë pas pune dhe do të hamë akullore”,- tha Kevin.

Elona po ashtu i premtoi 28-vjeçarit se do ta trajtojë mirë…

“Unë jam Elona dhe mora për Kevin, e dëgjova dhe më tërhoqi zëri i tij, ka zërin të përbashkët me mua. Unë dua të dalim pasdite të pimë tekila, të kapemi përdore, të hamë fara”.