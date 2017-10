Vetëvendosja kryeson Prishtinën, por pëson humbje. Haradinaj merr Gjakovën, PDK Prizrenin

Zjedhjet lokale qe u mbajten sot ne Kosove duket se do te mbajne edhe per dy jave te tjera te mberthyer qytetaret, per shkak se disa prej komunave te rendesishme do te vendosen ne raudin e dyte.

Exit-Poll e para flasin per nje balotazh ne Prishtine, nderkohe qe Vetevendosja nuk ka dale aq mire sa ç’pritej ne kete raund te pare.

Rezultatet paraprake sipas Albeu

Prishtina (Numëruar: 11.60 %)

Shpend Ahmeti VV- 33.82 %

Arban Abrashi LDK-28.88%

***

Prizren (Numëruar: 15.94 %)

PDK- 31.52%

VV- 24.97%

***

Gjakove (Numëruar: 20.49 %)

AAK- 25.4%

VV- 14.79%

PDK- 12.35%

LDK- 11.45%

***

Gjilan (Numëruar: 12.46 %)

LDK- 36.8%

VV- 31.95%

***

Peje (Numëruar: 0.00 %)

PDK-0%

VV- 0%

LDK- 0%

***

Ferizaj (Numëruar: 19.19 %)

PDK-39%

LDK-31.54%

VV-22.5%

***

Mitrovica Jugore (Numëruar: 36.92 %)

PDK-45.5%

AKR-19.8%

Sondazhet, Baton Haxhiu: Prishtina shkon në balotazh, kurse Peja …

Drejori i TV Klan Kosova ka thënë se Prishtina shkon në balotazh, ndërsa ka lënë të kuptohet se qyteti i Pejës është i vetmi që shkon pa balotazh në gjithë Kosovën.

Ai tha se vetëm një komunë mund të shkojë pa balotazh dhe ajo është nga zona e Dukagjnit.

“Partite politike nuk arritën rezultatet e pritura. Një parti e vogël shkon në balotazh derisa partia ma e vjetër ka rikthyer veten” u shpreh Haxhiu.

Ai po ashtu shtoi se PDK si partia tjetër ma e madhja deri në kohën e fundit e ka një rezultat të keq.

Të dhënat kanë dalë nga EXIT POLL që po zhvillon Klan Kosova për zgjedhjet lokale në Kosovë.

Sapo të mbyllen qendrat e votimit (ora 19:00) do të dalin të plota të dhënat e perftuara nga Exit Poll.

Zgjedhjet në Kosovë, ja kur dalin rezultatet e para

Derisa ka mbetur më pak minuta deri në përfundimin e procesit të sotëm zgjedhor, 75% e anketave të Exit Poll të Klan Kosova, janë përfunduar.

Ekipi në krye me analistin Shkëlzen Maliqi janë duke përpunuar të dhënat të cilat priten të publikohen pikërisht pas mbylljes së vendvotimeve nga KQZ.

Maliqi në një prononcim të tij, tha se ka befasi të mëdha duke u bazuar në rezultatet e dala të Exit Poll-it, për këto zgjedhje lokale.

”Tendencat janë interesante, por s’ka mbetur shumë. Do ketë shumë befasi por duhet të presim deri në 19.00”, është shprehur Maliqi.

