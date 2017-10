UET , anëtari i ri Unionit të Universiteteve të Mesdheut

Foto 1 nga 2

Rektori i Universitetit Europian të Tiranës, Prof. Dr. Tonin Gjuraj, ndodhet sot dhe nesër në Asamblenë e Përgjithshme të Unionit të Universiteteve të Mesdheut – UNIMED.

UET është anëtari më i ri i këtij unioni, me 147 pjesëmarrës nga 25 vende mesdhetare dhe përtej. “For a new Mediterranean of knowledge” është tema e kësaj Asambleje, që mbahet në Paris 1, qendrën Pantheon.

Universitetet e Mesdheut ftohen të luajnë një rol më të rëndësishëm në forcimin e stabilitetit rajonal përmes bashkëpunimit ndëruniversitar, shkëmbimit studentor dhe të stafit, një përkrahje më e madhe për mirëkuptimin midis njerëzve dhe respekt për identitetin kulturor, në kontekstin aktual që karakterizohet, në nivel ndërkombëtar, nga një pasiguri e konsiderueshme.

UNIMED mbahet nën patronazhin e lartë të Parlamentit Evropian dhe të Komisionerit Johannes Hahn.

Workshop-e të ndryshme do të zhvillohen gjatë dy ditëve: Plan pune H2020 për bashkëpunimin euro-mesdhetar për kërkimin 2018 – 2020, arsimimi për refugjatët, programet Interreg MED, programet doktorale në një botë në ndryshim, etj.