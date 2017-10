‘Trondit’ Artan Hoxha: Rama ka video me zë dhe figurë, kurse Berisha…

Gazetari i njohur investigativ, Artan Hoxha ka reaguar pas sulmit që i bëri gazetarëve, kryeministri i vnedit Edi Rama. Hoxha është i mendimit se me këtë “lëvizje” Edi Rama po kërkon të largojë vëmendjen nga skandali “Tahiri”.

Gazetari madje shkon deri aty sa aludon të ketë informacion për një video kompromentuese ku është i përfshirë kryeministri Edi Rama.

Edi Rama, per fat te keq e fitoi dhe nje beteje tjeter, duke e larguar vemendjen e medias dhe opinionit publik nga ceshtja themelore drejt nje konflikti per motive “te dobeta” me reporteret e politikes. Dhe te gjithe bejne si te indinjuar sikur Rama u soll per here te pare ne kete menyre me gazetaret, jo sikur sillet perdite si pronar i te gjitha mediave, drejtor i te gjitha mediave, kryeredaktor i te gjitha mediave…

Halli i vertete i kryeministrit eshte tjeter kund, te videot e rregjistruara me ze dhe figure. Aty s’te ndihmojme dot o pronar-Drejtor-kryeredaktor i te gjitha mediave ne vend. Bej qejf sa ne krye te prokurorise te kesh Tik Llallen dhe Hajdarmaten qe e pergezon cdo nate per hetime te suksesshme Doktori, qe fshiu by** me urdherarrestet e prokurorise me 21 janar. Per sa kohe prokuroret tane te tredhur nuk do guxojne te hetojne

Kryeministrin Rama, presidentin Meta, ish-president dhe ish-kryeministrin Berisha, ne kete vend cudia me e madhe do te zgjase vetem tre dite dhe pastaj do harrohet.

Urime per fitoren e sotme zoti kryeminister, ….

por mos harro, qofte edhe njeri nga ne te mbetet ne kembe gjithnje do gjendet nje media brenda apo jashte vendit ku do shfaqet ajo video me ze dhe figure…/BW/