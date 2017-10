Thaçi: BE diskriminuese dhe me qasje të turpshme ndaj Kosovës

Bashkimi Europian ka vendosur si kusht ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi për liberalizimin e vizave më Kosovën, por Hashim Thaçi shprehet skeptik nëse lëvizja e lirë për kosovarët do të realizohet edhe nëse kalon marrëveshja e vijës kufitare me Podgoricën.