Tahiri rrevoltohet me akuzat: Dua denim maksimal për Habilajt!

Arrestimi i Moisi Habilajt në Itali si pjesë e një bande që trafikonte drogë nga Shqipëria, trazoi politikën shqiptare, e cila iu kthye ngjarjeve të së shkuarës.

Lideri i opozitës Lulzim Basha, ish-kryeministri Sali Berisha dhe deputeti i LSI-së, Endrit Braimllari, e lidhën emrin e tij me ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri, i cili u akuzua dy vite më parë se iu shiti makinën këtyre trafikantëve.

Pikërisht sipas opozitës, njëri nga trafikantët që Tahiri iu ka shitur makinën është Moisi Habilaj.

Por vetëm pak minuta më parë ka ardhur dhe reagimi i ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, i cili nëpërmjet një statusi në profilin e tij në facebook, ka kërkuar dënimin maksimal për ata që pretendohet se janë kushërinjtë e tij.

Ja reagimi i plotë i ish-ministrit Saimit Tahiri në profilin e tij në Facebook:

“Lulezim Basha e jo vetem, paska perseritur akuzat meje. Nuk me kane bere pershtypje atehere, nuk me bejne as sot.

Nuk pastrohesh dot Lulezim sado te te rritet karrigia. Vodhe e vrave e ia ke hedhur deri me sot, per te sherbyer si kujtesa me e fresket e drejtesise qe nuk kemi e qe nuk u be dot kurre.

Sa per keta qe i quan kusherinjte e mi, DREJTESI DERI NE FUND E DENIM MAKSIMAL.

Per kedo, pa dallim e pa perjashtim”.