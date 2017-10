Tahiri: Po arrestohem! Me Metën, armik! Kokëdhima: Kujdes kokën

Akuza, ngritje toni dhe deklarata të pathëna më parë. Ish-ministri Saimir Tahiri, ndaj të cilit nesër do të vendoset nëse do t’i hiqet apo jo imuniteti pasi prokuroria kërkon arrestimin e tij, ka ‘shpërthyer’ mbrëmjen e sotme.

Ai theksoi se kjo është Shqipëria, duke sulmuar presidentin e Republikës, Ilir Meta, që sipas tij është armiku i tij që nga dita e parë si ministër.

“30 minuta para ngjarjes në Gërdeci ka folur me pronarin e firmës. Dhe nuk u thirr kurrë që të dëshmojë. Vetëm se u përmenda nga dy kriminelë. Unë po shkoj në burg, po arrestohem.

Kjo është Shqipëria ku numëron fletët e bllokut dhe numëron 7 përqindat, është presidenti i Republikës. E kam armik që nga dita e parë si ministër. Nuk më intereson fare. Kjo është Shqipëria Lorenc”,- tha Tahiri.

Saimir Tahiri ka deklaruar në studion e emisionit “Opinion” se, nesër do të jetë i pranishëm në mbledhjen e komisionit të mandateve, pavarësisht se sipas tij, Prokuroria nuk ka prova për arrestimin e tij.

Tahiri ka shtuar se, nuk ka ndër mend t’i kërkojë askujt që të mbështesë apo t’i shtrijë dorën që ta mbrojë.

Pak më parë, Tahiri u shpreh se, sipas kërkesës së prokurorisë, i bie që pas mbledhjes së komisionit ai të arrestohet.

Tahiri është shprehur mbrëmjen e sotme se do të vijë edhe dita e tij, dita që ai do të kërkojë shpagim për të gjitha akuzat dhe për këtë që po i ndodh.

Drejtuesi i emisionti ‘Opinion’, Blendi Fevziu përmendi gjatë intervistës emrat Edi Ramës, Xhafës Llallës, por Tahiri ka mohuar të përgjigjet duke thënë se do të vijë dita e tij që të merret me ta.

I pyetur nga gazetarët e pranishëm në panel, Tahiri nuk e ka mohuar këtë gjë, por ka vazhduar duke thënë se një ditë do të dalë e vërteta.

Ndërkohë, i ftuar në emisionin ‘Të Paekspozuarit’ të gazetarit Ylli Rakipi në ‘News24’, kryetari i partisë ‘Zgjidhja’ dhe ish deputeti socialist, Koço Kokëdhima, komentoi kërkesën e Prokurorisë për heqjen e mandatit dhe arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri.

Koço Kokëdhima tha se, Saimir Tahiri është viktimë e Edi Ramës dhe i kërkon atij të bashkëpunojë me drejtësinë.

“Kjo historia e Tahirit, është vetëm maja e ajsbergut të një grupi të strukturuar kriminal me kokën e qeverisë dhe shtetit. Edi Rama do ta lëshojë Tahirin, do ta shesë. Saimir Tahiri është viktimë e Edi Ramës.

Unë e këshilloj të bashkëpunojë me drejtësinë Saimir Tahirin. Tahirin dhe gjithë njerëzit e tij do i çojë si mish për kokë Rama.

Unë e këshilloj Tahirin të bëjë kujdes për kokën e tij. Të bashkëpunojë me drejtësinë dhe të jetë i hapur me drejtësinë”,- tha ish deputeti socialist.