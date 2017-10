Tahiri përballë prokurorëve, zbardhen 4 orët e pyetje-përgjigjeve

Ekskluzive/ Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, nën hetim për trafik droge dhe korrupsion pasiv, u paraqit në Prokurorinë e Krimeve rreth orës 14:00 për të shpjeguar pozicionin e tij në Dosjen Habilaj. Tahiri tha se ishte paraqitur në prokurori me kërkesë të tij, por në fakt mediat pranë ish-ministrit publikuan një ftesë të mbërritur në adresë të Tahirit. Madje nuk kursyen as ironinë se prokuroria kishte kaluar nga kërkesa për arrest në ftesë për të dëshmuar.

Përr rreth 4 orë Ish-ministri Tahiri u përball me dy nga prokurorët e çështjes, të cilët çuditërisht ishin të ndryshëm nga prokurorët që u paraqitën në Këshillin e Mandateve. Prokurorët që morën në pyetje Tahirin ishin Vladimir Mara dhe Dritan Prençi, të cilët konsiderohen dhe të besuarit e drejtuesit të Prokurorisë së Krimeve të Rënda. Mjafton të thuhet se këta dy prokurorë kanë nën hetim të gjitha rastet kur janë sekuestruar sasi të mëdha narkotikësh. Një prej këtyre rasteve është edhe sasia prej 23 ton kanabis të sekuestruar në Babicë të Vlorës, ndërsa policia tha se sasia ishte 23 kilogramë.

Si prokuroria ashtu dhe Tahiri u treguan të rezervuar mbi dëshminë ish-ministrit të Brendshëm, por burime të rezervuara pohuan se Tahiri është pyetur për të gjitha provat që prokuroria disponon. Në seancën e pyetjes së ish-ministrit janë përfshirë edhe të dhëna të tjera që prokuroria ka siguruar gjatë hetimit të “Habilajve” që prej vitit 2016. Seanca e djeshme konsiderohet rutinë, pasi ish-ministri ka konfirmuar edhe një herë përpara prokurorisë deklaratat publike për akuzat që i adresohen.

Seanca e sotme ka nisur me njohjen e tij me Habiljat të cilën ai e ka mohuar, shitjen e automjetit tip “Audi” me targë AA003GB dhe përdorimin e kësaj makine nga Tahiri, pasi ishte shitur nga Habiljat. Ish-ministri është gjendur në vështirësi pasi prokuroria e ka vënë përpara faktit se të paktën në një rast ai ka hyrë në Shqipëri me automjetin tip Audi, në shoqërinë e Artan Habiljat, person ky i shpallur në kërkim nga prokuroria e Katanias.

Sipas prokurorisë rezulton se në një prej udhëtimeve, Artan Habilaj ka dalë nga Shqipëria me automjetin Audi dhe kur është kthyer ka qenë në shoqërinë e Saimir Tahirit, asokohe Ministër i Brendshëm. Nuk dihet cili ka qenë shpjegimi i ish-ministrit për këtë rast, pasi publikisht ai ka mbajtur qëndrimin se ka qenë xhaxhai i tij që kishte njohje me Habiljat, jo ai vetë.

Pas përfundimit të dëshmisë Tahiri tha se nuk do të rresht së kërkuari të vërtetën dhe do të jetë në dispozicion të akuzës për të sqaruar çdo detaj të hetimit. Por nga ana tjetër mësohet se prokuroria po intensifikon veprimet hetimore për dosjen Tahiri dhe Habilaj. Të paktën dy nga 6 prokurorët që po hetojnë këtë dosje po përgatiten të udhëtojnë drejt Italisë, ku do të takojnë homologët e tyre për të shkëmbyer informacione rreth hetimeve mbi grupin e Habilajve, ku sipas prokurorisë dyshohet të jetë përfshirë dhe ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri./Mapo.al/