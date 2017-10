Tahiri nuk ‘kursen’ as Lu-në: Nuk kemi nevojë për ambasadorë që…

Shqipëria nuk ka nevojë për ambasadorë që thonë se sa familje mafioze ka, por të japin ndihmë konkrete për zgjidhjen e problemit.

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, sot, në studion e emisionit “Opinion”, theksoi se ka shumë respekt për ambasadorët në përgjithësi, pavarëisht eksperiencës personale me ta.

Sipas tij, edhe ata njerëz janë me të mirat dhe të këqijat e tyre. Ai tha se nuk ka preferuar asnjëherë të jetë një lloji politikani që shtrihet përdhe para një ambasadori, apo t’i puthë dorën atij, pasi Shqipëria është një vend sovran me hallet e veta që kërkon t’i zgjidhë vetë.

Tahiri: Kam shumë respekt për ambasadorët në tërësi, pavarësisht se i kam njohur ndryshe

secili me të vetat, njerëz janë edhe ata.

S’kam preferuar të jem lloji i politkanit që shtrihet barkas para një ambasadori, apo t’i puthja dorën ndonjë herë një ambasadori, kam menduar që Shqipëria është një shtet sovran që me hallet e veta, t’i zgjidhë vet e as kam pritur që të vijë një ambasador të na zgjidhi problemet që ne mund t’i zgjidhim vet.

Në shtëpinë time s’ka asnjë burrë që vjen të zgjidhë problemet. S’ka nevojë Shqipëria për ambasadorë që tregojnë se sa familje apo klane mafioze ka, ia kam thënë ambasadorëve që atëherë s’me duhet mua fare kritika publike e një ambasadori, më duhet që kur të flasi per polcinë të vijë të më japi një ndihmë konkrete.

E kam gjetur me 11 milionë euro ndihma nga të cilat 2 janë reale të tjerat ishin pallavra, eksprtizë kot. Megjithate e vleresoj ambasadorin amerikan per kurajon te pashoq per te denoncuar gjera.