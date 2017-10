“Tahiri”, Ndreu: Inkurajojmë prokurorinë të thellojë provat

Deputeti i Partisë Socialiste, Pjerin Ndreu “Arena” nga Dritan Hila në Ora News, u shpreh se nuk do të ketë asnjë pengesë për prokurorinë në rast se do të ketë hetime më të thelluara për ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri.

“Nuk do të ketë asnjë pengesë, nëse Prokuroria do të ketë prova, madje ne e inkurajomë ta thellojë. Të bashkëpunojë edhe me Prokurorinë italiane, e të bëhen gjithë hetimet e nevojshme, jo vetëm për Saimir Tahiri, por për të gjithë.

Ne kemi krijuar gjithë kushtet e nevojshme, përveç arrestit, sepse nuk jemi të bindur në provat që janë paraqitur. Është përmendur emri Saimir dhe bosi, e duhet të aludojmë se është Saimir Tahiri vetëm se është kushëriri, kjo është aludim. Duhet të dilet nga kjo, por me prova.”-tha Ndreu.