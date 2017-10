S’të them dot lamtumirë bukuroshe…

Ajo ishte vajza që nuk do ta harrojë lehtë askush që e takoi njëherë në jetë. Fillimisht e morën për mendjelehtë, gocë spektakli, por bukuroshja adoleshente plot pasion na bëri të gjithëve ne që e njohëm, ta donim sipas mënyrës tonë.

Me ato sytë e mëdhenj të zinj që i qeshnin gëzueshëm, dinte të fitonte zemrën e gjithkujt për t’i dhënë një mundësi në hapat e saj të parë të karrierës. Dhe nuk u struk ekranit thjesht si një kukull që e ndriçoi për aq sa doli në skenë. Por si një vajzë e zgjuar, që rritej me pasionin për gazetarinë dhe pasionin për të bukurën. Dalëngadalë, mes miqsh e shokësh, mësoi shumë nga kolegët që e rrethonin, dhe aq e ëmbël ishte, sa edhe mos të kishe mundësi, ajo dinte ta vidhte atë.

Filloi punën te Gazeta Shqiptare me këmbëngulje, e rrethuar nga kujdesi i Eraldos dhe shefes së saj Rezartës.

Filloi të pyeste bukur e të ngacmonte e thumbonte aty ku duhej. Përpiqej gjithmonë të ruante e të nxirrte më të mirën e personazheve që intervistonte, ishte krejt e painteresuar për skandalin e thashethemin. E rëndësishme të thuhet është se askush nuk i thoshte “jo” vajzës lozonjare që të bënte përvete që në takimin e parë. Dhe tani do të niste një sfidë të re. Entoni, drejtori i Fax Neës më tregoi se studio e saj ishte në përfundim dhe Adelajda kishte bërë provat e para të emisionit të saj të mëngjesit. Do ta shihnim shumë shpejt në vendin ku i takonte, në punën që bënte më mirë.

Adelaja sa kishte filluar karrierën. Ndaj do më duket habi që nuk do ta shohim në ekran. Apo në festat e përhershme kur takoheshim të gjithë bashkë mes shoqërisë së bukur të Eraldos, Suadës, Fatmirës, apo Ervinit. Ku humbe bukuroshe? Na zgjove këtë të diel me diell me lot dhe trishtim në sy. S’të them dot lamtumirë, sepse kush të takoi njëherë, s’do të të harrojë asnjëherë….