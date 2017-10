Spanja mund Shqipërinë 3-0 dhe kualifikohet në Botëror

Mendohej se do të vuante më shumë, por Spanja ka fituar në harkun e 11 minutave në pjesën e parë, mes 16’ dhe 27’, ndërsa pjesa tjetër ka qenë me raste në të dyja krahët, por pa gola. Një fitore që i jep Spanjës kualifikimin në Botëror. Kuqezinjtë goditën dy herë shtyllë, krijuan edhe 3 raste të tjerë të mira shënimi, duke e merituar të paktën një gol, por ishin të pafat.

Vetëm 16 minuta ka rezistuar Shqipëria në Alicante të Spanjës, kur vendasit kanë shënuar golin e parë nga Rodrigo, pas një kthese të bukur në zonë. Në fakt, në minutat e para kuqezinjtë tanë po luanin më mirë, madje me iniciativë për të shënuar. Me kalimin e minutave spanjollët dalin në lojën e vet dhe, pasi shënojnë të parin, Isco shënon golin e dytë në 24’ me një aksion perfekt.

Kuqezinjtë tanë bëhen edhe nervozë në fushë dhe jo më kot u morën tre kartonë të verdhë, Kaçe dhe Llullaku për goditje më bërryl, ndërsa Xhaka faull me qëllim. Ishin minuta ku Spanja mbyll totalisht ekipin shqiptar dhe për pasojë vjen edhe goli i tretë. Thiago Alcantara kërcen fuqishëm në zonë dhe shënon në 27’. Shqipëria pati një rast të mirë me Llullakun, por topi i goditur prej tij u ndal nga traversa.

Minutat e para të fraksionin të dytë janë të qetë, por më pas formacioni iberik nis sërish sulmet dhe kishte të paktën 2 raste të pastra për të shënuar golin e katërt. Edhe Grezda ndëshkohet me karton të verdhë, ndërsa pak minuta më pas edhe Pique, që nga vërshëllimat, merr duartrokitjet në momentin që zëvendësohet. Menjëherë pas daljes së Pique, Ajeti mund të kishte shënuar me kokë.

Në lojë për tanët hyn Latifi në vend të Grezdës. Një minutë më pas, Sadiku gjuan me kokë, por vetëm shtylla e ndal. Liridon Latifi krijon një tjetër rast të mirë, pret portieri, më pas gjuan edhe Sadiku, por topi përfundon për pak jashtë. Ishin minuta të mira për tanët, ndërsa menjëherë më pas Spanja humbet një rast për golin e katërt. Mbyllet 3-0 dhe Spanja kualifikohet në Botëror.