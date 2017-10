Skandali/ IGJEUM asnjë studim për ndërtimet në 2017-ën, sizmologët me kompani private

Pas marrjes së lejes në bashki për ndërtimin e një pallati, kompanive të ndërtimit iu duhet një studim sizmik i detyrueshëm me ligj, për sheshin ku do të zhvillohet ndërtimi.

Ky shërbim ofrohet nga Instituti i Gjeoshkencave, në varësi të Universitetit Politeknik dhe nga pak kompani private në treg që operojnë në këtë fushë. Dy sizmologë që punojnë në Institutin e Gjeoshkencave në departamentin e Sizmologjisë, prej vitit 2010, krahas punës në administratë, kanë hapur edhe një kompani private me të njëjtën fushë veprimi. Ata janë dy specialistë që së bashku drejtojnë kompaninë GeoSeis-IT Consulting. Referuar ekstraktit historik të Qendrës Kombëtare të Biznesit, të dy sizmologët në konflikt të hapur interesi, ushtrojnë profesionin në privat duke shërbyer edhe si urë lidhëse e bizneseve të interesuar për këto studime, duke i orientuar drejt kompanisë së tyre me çmime me konkuruese.

Dy sizmologët kanë pasur të hapur edhe një çështje gjyqësore me ish drejtuesin e këtij instituti për konfliktin e interesit, pasi paguhen në shtet dhe punojnë për interesa personale në kompaninë e tyre. Argumenti forcohet nisur nga të dhënat në faqen online të Universitetit Politeknik ku rezulton se për vitin 2016 të ardhurat e këtij instituti janë realizuar në masën 60%, ndërkohë që gjatë vitit 2017, burimet i thanë News 24 dhe BalkanWeb se nuk rezulton asnjë studim sizmik i bërë.

News24 i drejtoi një kërkesë me shkrim këtij instituti për të ardhurat e 2016-2017 por nuk erdhi asnjë përgjigje edhe pse afatet janë tejkaluar. Ndërkohë që sektori i ndërtimit referuar INSTAT-it ka shënuar rritje në rang vendi gjatë dy viteve të fundit. Vetëm për 6 muajt e parë të 2017 në Tiranë janë dhënë rreth 100 leje ndërtimi dhe praktikisht të ardhurat shkojnë për kompani private të menaxhuara nga punonjës të institutit, ndërkohë që paratë duhet të kalonin te ky i fundit. E ardhura e vetme e Institutit është 20 mijë lekë për vërtetimin sizmik që lëshon për pallatet mbi 7 kate publike apo private. Aq në vështirësi financiare është instituti i vetëm shtetëror që mat lëkundjet e tërmeteve, saqë disa stacione monitorimi në vend janë jashtë funksionit dhe instituti nuk ka të ardhura t’i rikthejë në punë. Gjithsesi bilanci i kompanisë private rezulton me humbje, të paktën vitet e fundit sipas pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve të deklaruara. Departamenti i sizmologjisë njihet edhe për skandalin e shpërblimeve që anëtarët e këtij instituti bënin ndaj njëri-tjetrit ku për 1 vit u dhanë 400 milionë lekë. Por kjo skemë ndryshoi pas një kronike të News 24. Fitimet e munguara pas 2008, janë zëvendësuar me mënyra dhe metoda të reja, si hapja e kompanive private.