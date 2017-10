Shpërndante kanabis në qytet, pranga të riut nga Elbasani

Një i ri ka rënë në pranga, pasi akuzohet si shpërndarës i kanabisit në Elbasan. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se bëhet fjalë për Refael Kapjan, 25 vjeç, të cilit iu kapën 60 doza kanabis.

NJOFTIMI I POLICISE



Në vijim të punës për goditjen e trafikimit apo të shpërndarjes së lëndëve narkotike, specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, mbi bazën e informacineve të marra në rrugë operative bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit:

R.K. 25 vjeç banues në Elbasan.

Arrestimi i tij, u bë pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar nga efektivat e policisë i janë gjetur dy paketime qeskash ambalazhi plastik me ngjyrë të zezë, të mbyllura me djegie të mbushura me material bimor të thatë të dyshuar me lëndën narkotike “Cannabis Sativa”.

Grupi hetimor, gjatë kontrollit të banesës i ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 58 doza me lëndë narkotike të dyshuar “Cannabis Sativa”

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.