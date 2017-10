Rama: Deri tani muhabet pazari nga 72 orë çorbë

Kryeministri Edi Rama reagoi për seancën e Këshillit të Mandateve.

Rama tha se deri më tani kërkesa e Prokurorisë duket muhabet pazari.

Rama tha se pret provat.

“Deri këtu muhabet pazari nga 72 orë çorbë në kazanet e krimit, politikës, medias! Të presim me vullnet të plotë për drejtësi PROVAT #Derinëfund” shkroi Rama.

Më pas Rama u përfshi në debate me komentuesit.

Komentuesi: Tahiri tha: Nuk kerkoj te me mbroje as partia, as qeveria, as kryeministri…ata e dine vete, une kam prova per te gjithe keta!!!!

Edi Rama: E para kete te dyten e thua ti nuk e tha ai, e dyta shume mire e ka thene sepse as partia, as qeveria, as kryeministri, nuk jane avokatet e askujt qe duhet te provoje te verteten e tij dhe e treta, deri tani, ne kete moment, vetem syleshet dhe veshegjatet qe ngopen me kazanet e politikes e te medias, mund te mos jene dakord me mua: Muhabete pazari pa as edhe nje prove! Zero prova. Prandaj zotrote mos u ngut, bej durim, te presim PROVAT, se gazetat e portalet ka plot qe i lexojne e i besojne, po une pershembull as nuk marr mundimin t’i lexoj dhe jo me t’i marr per PROVE 😉

Komentuesi: Zoti Kryeminister, jeni në pushtet. Mediat ju lepihen juve por mendoj se ne disa raste nuk mund te mbulohet Dielli me Shoshe…. Niveli profesional I prokurorise tani eshte 0 por kjo sdo te thote qe I akuzuari mund te jete fajtor ose jo fajtor.

Edi Rama: Jam shume dakord me ty, por Dielli jane Provat, jo drita qorre e akuzave politike, mediatike apo aq me pak e zagareve te krimit qe lehin me njeri-tjetrin neper telefona e vetura! Une nuk thashe as eshte fajtor as nuk eshte fajtor, une thashe ate qe pashe dhe pame te gjithe, deri tani: MUHABET PAZARI nga corba 72 ore e kazaneve te krimit, politikes e medias…