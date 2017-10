Rashel, vajza super-seksi që të lë me trauma… tani drejt “TCH”

Foto 1 nga 19

Ka gati 200 mijë ndjekës në Instagram dhe jo më kot. Rashel Kolaneci ishte e ftuar në “Pop Culture”, ku ka folur për dashurinë e saj për sportin, raportin me meshkujt dhe për shumë tema tjera.

Ajo ka thënë se që nga mosha katërvjeçare është marrë me balet, ndërsa në moshën 12 vjeçare i është futur sportit dhe vetëm dy vite më vonë ka fituar kampionatin e parë në “Kick-box”.

“Jam marrë me balet që kur isha katër vjeçe. 14 vjeçe kam fituar kampionatin e parë”, është shprehur Rashel, citon Top Channel.

“Ndoshta kam lënë edhe kundërshtarë me trauma, mbase kur kam bërë ndonjë ndeshje, kam lëshuar ndonjë grusht. Unë jam e fiksuar pas sportit, çdo gjë e lidh me të”, ka deklaruar ajo.

Shpesh Rashel është akuzuar për ndërhyrje estetike, por ajo nuk e pranon aspak këtë gjë.

“Ne si fis e kemi ne gjen. Ne qeshim me të madhe në shtëpi kur të dëgjojmë fjalë të tilla. Unë jam më normalja në fis, i kemi gjenetike në fis. Nuk kam bërë asnjë ndërhyrje. Nuk kam lyer as flokët. Nuk kam asnjë dhëmballë të mbushur, por nuk rri t’i mbush mendjen të tjerëve”, ka theksuar ajo.

Sa i përket marrëdhënies me djemtë dhe kush është mashkulli ideal për të, ajo shprehet: “Unë jam shumë realiste me meshkujt dhe preferoj që të jetë brenda në realitet dhe ai, të krijojë besim, të ketë vetëkontroll. Kjo është një cilësi që unë e vlerësoj shumë. Të lodhet shumë për mua”.

Pyetjes nëse është aktualisht në një lidhje, Rashel nuk ka pranuar të japë një përgjigje.

Rashel javë më parë është larguar nga emisioni “Xing me Ermalin”, programi ku mori famë në sezonin e kaluar dhe e nisi me sukses këtë sezon. Ajo e ka pohuar largimin duke mos dhënë më shumë detaje.

E ftuar në “Pop Culture” Rashel Kolaneci zbulon kush është mashkulli më seksi shqiptar për të, tregon mesataren e saj të gjimnazit, por dhe të tjera, në një seri pyetjesh me përgjigje të shkurtra.

Intervista:

Rashel: Çfarë ylli! Unë jam kjo?

Po të kishe mundësi, a do ta fshije eksperiencën me “Xing me Ermalin”?

Rashel: Jo, aspak. Ishte një eksperiencë televizive, është ajo që më bëri mua të njohur.

Çfarë bën për të mbajtur veten në formë?

Rashel: Palestër, stërvitje “Kickbox”…

Gjoks apo të pasme?

Rashel: Një trup i tonifikuar i gjithi.

Birrë apo verë?

Rashel: Ujë më mirë. Unë nuk pi, nuk pi alkool.

Cigare apo hashash?

Rashel: Ajër të pastër. Nuk pi as cigare pasi merrem edhe me sport.

Dashuri i përjetshme apo pasuri pa limit?

Rashel: Unë nuk do jetoj përjetësisht dhe pasuria është me një limit…

Mashkulli më seksi shqiptar?

Rashel: Po t’i them emrin do t’i bëhet shumë qejfi. I kam dashur shumë edhe kur kam qenë e vogël, janë Adrian Gaxha, Lorik Cana.

Femra më seksi shqiptare?

Rashel: Përveç meje! Holta Kolaneci, Armina Mevlani, ka plotë të tjera, si Lori, Aurela. Nuk shoh ndonjë si frymëzim, por marr pak nga të gjitha.

Mesatarja e gjimnazit?

Rashel: Bashkë me provimet, 9.87

Çiçin në dush e bën?

Rashel: Po, sa herë bëj dush./TCh/