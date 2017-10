Raporti/ Deputeti i PD ngre zërin në KiE: Zgjedhjet u blenë me paratë e krimit

Duke folur në Asamblenë e Këshillit të Europës, deputeti i PD, Tritan Shehu tha se zgjedhjet në Shqipëri u blenë me paratë e drogës. Sipas tij edhe raporti i vëzhguesve te Asamblesë Parlamentare te KiE si edhe Raporti OSBE/ODIHR‎ për zgjedhjet parlamentare kane konstatuar përkeqësimin serioz te standardeve te zgjedhjeve në Shqipëri. Shehu tha se shitblerja e votës dhe presioni janë kryer ne bashkëpunim me një rrjet të gjere kriminal që kontrollon kultivimin dhe trafikun e kanabisit si dhe të drogave të tjera te forta.

Fjala e deputetit Tritan Shehu në Asamblenë e Këshillit të Europës:

Raporti i vëzhguesve te Asamblesë Parlamentare te KiE ashtu si edhe Raporti Final i OSCE/ODIHR‎ për zgjedhjet parlamentare te 2017, kane konstatuar përkeqësimin serioz te standardeve te zgjedhjeve ne Shqipëri.

Ndërsa ne vitin 2009 zgjedhjet u cilesuan se kishin arritur shumicën dërrmuese te standardeve ndërkombëtarë, zgjedhjet e vitit 2017 kane cenuar rende nje numër te standardeve baze.

Vëzhguesit ndërkombëtare kane konstatuar shit-blerje masive te votes nëpërmjet perdorimit te parave kriminale qe vijnë nga trafiqet e drogës dhe korrupsioni galopant. Shpesh, ky fenomen është përdorur për te shpresuar pjesëmarrjen ne votim te votuesve te opozitës, kundrejt marrjes me ane te pagesës te dokumentit te identitetit te nevojshëm për votim. duke penguar ne thelb te drejtën për te votuar‎.

Vëzhguesit kane konstatuar numër te larte te presionit ndaj zgjedhësve per te marre pjese ne fushate dhe per te votuar ne favor te partisë ne pushtet, Partia Socialiste, nëpërmjet ‎kërcënimit me humbje te vendit te punës ne administratën publike. Për here te pare këto kërcënime janë konstatuar edhe ne sektorin privat. Kjo cenon standardin e lirisë për te votuar pa frike nga reperkusionet.

Shitblerja e votes dhe presioni janë kryer ne bashkëpunim me nje rrjet te gjere kriminal qe kontrollon kultivimin dhe trafikun e kanabisit si dhe te drogave te tjera te forta.

Vëzhguesit kane konstatuar abuzim masiv me ‎burimet dhe asetet publike ne favor te partisë ne pushtet. Shërbime publike dhe lëshim titujsh pronësie janë përdorur gjerësisht për te ndikuar ne votën e zgjedhësve. Kjo cenon parimin e ndarjes se shtetit nga partitë politike.

Po ashtu është konstatuar ne shume raste cenimi i sekretit te votës ne qendrat e votimit, presion mbi zgjedhësit dhe komisionarët brenda tyre, votim familjar, ne grup apo proxy.

Për te gjitha këto, vëzhguesit ndërkombëtarë kane nxjerre për here te pare rekomandime prioritare.

Qe pas vitit 2013 kur erdhi ne pushtet, PS nuk ka lejuar te kryhet reforme zgjedhore. Si rrjedhoje rekomandimet e 2013 dhe 2015 nuk janë trajtuar ende. Kjo përbën shkelje te angazhimeve te Shqipërisë. para KiE dhe OSBE. Rekomandimi i pare i ODIHR kërkon kryerjen pa vonese te reformës. Kjo është e paprecedent.

Qeveria socialiste nuk ka vullnet për te zhvilluar zgjedhje me standarde sepse nuk do te fitonte ne kushtet e korrupsionit, kriminalitetit dhe trafiqeve ‎galopante te drogës.

Ne këto kushte, forcimi i monitorimit nga kjo Asamble e nderuar është themelor per rikthimin e bazave te demokracisë ne Shqipëri.