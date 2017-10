Rama sulmon Bashën: U trembe, jeni bosh lart e poshtë

Kryeministri Edi Rama sulmoi ashpër Partinë Demokratike në fjalimin e mbajtur gjatë të premtes.

Duke iu drejtuar kryetarit Lulzim Basha, Rama tha se ai nuk ka pasur kurrë lidhje me krimin.

Por merakun e kishte për marrëveshjen me Bashën.

“Miku im Lulzim Basha pas marrëveshjes së 18 majit e mohoi atë sepse pati frikë nga kryengritjet, dhe u kthye sot në ‘çadrën e dasmës’. Kurse miqtë e LSI qetësinë dhe dashurinë e linjës së vjetër e kanë zëvendësuar me linjën e re në ‘llafazanëri’ dhe kjo është bërë ‘bir o Luli nënës kë të qajë më parë’ ty apo ‘motrën’?! Kë të qash më parë, vëllain apo motrën, që halli i ka bërë bashkë nga ky dëgjohen thirrje bombastike se si të luftoj krimin dhe drogën”, tha ndër të tjera kreu i qeverisë, Edi Rama.

“Rezultati i zgjedhjeve ishte i thellë dhe kuptimplotë për këdo që ka dëshirë ta lexojë me objektivitet. Partia Socialiste mori më shumë vota se 4 vite më parë, ndërsa Partia Demokratike më pak vota se 4 vite më parë. Asnjë vizion, asnjë program, asnjë ide dhe asnjë tingull i ri në këngën tuaj të vjetër “shaj e shaj se diçka do të mbetet”. Them me shumë keqardhje edhe se keni 0 lidership. Keni humbur çelësin e suksesit, që është përgjegjësia”, tha Rama në fjalën e tij.

Kreu i qeverisë shtoi se opozita ankohet se i mungon liria e fjalës për arsye se është e paaftë që ta përdorë lirinë e saj.

“Jeni bërë shëmbëlltyra e shprehjes së famshme “kush nuk di ta përdorë lirinë e fjalës, ankohet për mungesën e saj”. Sa më të paaftë janë politikanët, aq më shumë çirren se u mungon liria. Jeni kthyer me krisma verbale në çadrën e vjetër të konfliktit”, theksoi Rama.

Edi Rama tha se Partia Demokratike nuk ishte humbëse pse nuk fituan zgjedhjet, por sepse nuk kanë as dëshirën për të lexuar rezultatin.

“Ju nuk jeni humbës pse nuk fituat zgjedhjet, mund të mos i fitosh zgjedhjet. Ju jeni humbës sepse nuk keni as dëshirën dhe as vullnetin për të mos e kthyer leximin e votës së 25 qershorit në një kapitull të qitapit tuaj të stërvjetër të akuzave, shpifjeve, baltës për fituesit e zgjedhjeve. Këtë keni bërë tërë jetën dhe këtë vazhdoni të bëni edhe sot, prandaj jeni këtu ku jeni, të katandisur, siç jeni katandisur sot.”

Kryeministri Rama tha se opozita e sotme është “bosh lart e bosh poshtë, bosh para e bosh prapa”.

“Jeni më pak se sa kur u nisët për të bërë republikën e re, krahasuar me më parë keni 200 mijë pupla më pak”, tha Rama.