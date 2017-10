Rama i lodhur me krimin, mallkon bandat: Në ferr shkofshin të gjithë!

Foto 1 nga 3

Kryeministri Edi Rama, ka vlerësuar punën e bërë nga punonjësit e policisë gjatë 4 viteve të fundit në luftën ndaj kanabisit dhe krimit të organizuar. Teksa është shprehur se numri i vrasjeve në vitet e fundit ka ardhur duke u ulur, ai thotë se, situata shfaqej më problematike gjatë viteve para se ai të vinte në qeveri në 2013.

Me sa duket, kryeministri Rama, është lodhur nga përplasjet mes grupeve kriminale dhe vrasjeve të ndodhura në muajt e fundit.

Madje duke iu referuar këtyre përplasjeve, Rama mallkon ata që për të larë hesapet, shkaktojnë edhe vdekjen apo plagosjen e qytetarëve të pafajshëm.

“Është dyfishi i grupeve kriminale të shkatërruara krasaur me vitin 2103. Kjo nuk do të thotë se s’ka banda të rrezikshme, apo se nuk ka kriminalë të rrezikshëm që duhen arrestuar. Por policia e shtetit është e vendosur në garantimin e sigurisë dhe sot mbulon gjithë territorin e vendit”,- tha kryeministri Rama.

Kreu i qeverisë, përkrah ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, i ka dalë në mbrojtje bluve, ndërsa renditi edhe me fakte rezultatet e punës së tyre deri më tani.

Rama theksoi se, nga aksioni i ndërmarrë pak kohë më parë nga policia kundër të ‘fortëve’ dhe aseteve të tyre kriminale shkon në vlerën e 35 milionë euro.

“Ka nisur edhe ky sulm konstant. Nuk besoj se duhet shumë inteligjencë për ti dhënë përgjigje kësaj pyetje? Çdo ditë, rëndom, në mëngjes e darkë, policia e Shtetit është vënë në shënjestër të pandashme, baltosur, sakatuar me fjalë papushim. Kanë ndodhur shumë gjëra, por po ju them një.

Deri tani, pa mbaruar muaji tetor i këtij viti Policia e Shtetit ka sekuestruar nga duart e rrjeteve kriminale 35 mln euro, të cilat në vitin e shkuar, deri në fundin e vitit të shkuar, ishin plot 47 mln euro. Para të sekuestruara nga krimi. Ndërkohë që në 2023-ën nuk bëheshin as 1 mln euro. Atëherë ka nevojë për koment? Ka nevojë për ndonjë mençuri për të kuptuar se në këto 3 vite Policia e Shtetit ka filluar një ndarje qartë me shumë interesa dhe influenca që e katandisën në një organizata juridike për punonjësit e vet.

Në një organizatat pa asnjë mbështetje në burime njerëzore dhe ripërtëritëse. Akademia ka tre vjet që është hapur dhe presim me padurim që në fillim të vitit ë ardhshëm prurjet e para të shkolluara të vinë e të bëhen pjesë e kësaj organizate. Prurjet vinin nga partitë. Policia si të gjitha zyrat e shtetit u kthye në një zyrë punësimi për analfabetet, për njerëz me 8-vjeçare, të cilëve partitë në pushte nuk i gjenin asnjë punë tjetër dhe thoshin; ‘ma merr dhe ma vish policë’.

Kjo influencë dhe këto lidhje janë këputur, Jo rastësisht pavarësisht kësaj furie që ngrihet dhe ulet, por kurrë nuk bie, Policia e Shtetit nga institucioni më i pabesueshëm,, bashkë me gjykatat dhe prokurorinë, për 2 vjet me radhë ka dalë nga anketimet e institucioneve të KE-së si institucioni më i besueshëm. Le të çohet një drejtues policisë i këtyre 4 viteve që në këto kohë nuk ka mundur dot të ndalojë një ministër, një zyrtarë, një deputet, apo një njeri me influencë që deri para 4 vitesh pështynin në tokë dhe mbyllnin xhamin.

Çfarë ka ndodhur? Këto që po them janë aspektet të një suksesi me kosto por të vlerësuar lart nga publiku, që nuk ha as bar dhe nuk ushqehet me çorbën e politikës dhe të medias. Kanë ndodhur edhe gjëra negative, por ama le të marrim kanabisin dhe t’i referohemi fakteve dhe shifrave.”,- tha Rama.