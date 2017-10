Rama dërgon të besuarin e tij tek Nano, Berisha del bllof

Sali Berisha akuzoi sot kryeministrin Rama se ka dërguar Engjëll Agaçin që të prishë provat për Saimir Tahirin në Itali.

Duke e quajtur “Don Agaçio” Berisha shkruante sot: “Noriega nis me urgjence ne Itali sekretarin e pergjithshem te mafies shteterore, Don Agaçion per negociata per te shpetuar lekuren e tij!”

Por foto e mësipërme është shkrepur në një lokal në ish-Bllok mbrëmjen e së premtes. Në të duket Engjëll Agaçi me ish-kryeministrin Fatos Nano. Nuk dihet nëse takimi ka pasur ndonjë qëllim politik apo është vetëm miqësor.