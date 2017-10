Rama çel Akademinë Politike dhe jep një lajm të mirë

Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në çeljen e vitit të ri të Akademisë Politike në PS.

Duke folur para studentëve të kësaj akademie Rama tha se duhet të mësojnë që politika nuk është e keqe po një forcë për të bërë të mundura ndryshimet.

“Pa dyshim që në terrenin e sotëm ka shumë arsye për të qenë të demotivuar me ato që thuhen, dëgjohen e debatohen me mënyrën se si shpërdorohet fuqia e politikës për qëllim e agjenda të ndryshme, po nga ana tjetër politika është i vetmi instrument në dorën e njeriut për t’u bashkuar me të tjerë dhe për të bërë të mundura gjëra që janë të pamundura. Njerëz të tjerë që nuk e konsiderojnë se është fakti se kush thotë nuk merrem me politikë, gënjen veten, sepse politika merret me të. Politika merret me të gjithë, vendimet e saj prekin të gjithë dhe sa më pak njerëzit të merren me politikën, aq më i madh është potenciali që vendimet e saj të mos jenë ato të cilat të shumtit që i rinë larg, dëshirojnë prej saj”, tha Rama.

Ai tha se studentë të kësaj akademie do të përfshihen në forumet e Partisë Socialiste. Qëllimet tona tha ai, kanë të bëjnë me vizionin, idetë dhe idealet.

Kurse në mëngjes, Rama dha një lajm të mirë.

“Mirëmëngjes dhe ju uroj një ditë të mbarë me këto foto nga Rruga e Pyllit të Sodës në Vlorë, ose siç u pagëzua nga vlonjatët në vite, rruga e veshkave dhe syve për shkak të gropave të pafundme e të errësirës që shpon sytë, e cila sot po rindërtohet jo vetëm për të shpëtuar veshkat e sytë e vlonjatëve, po edhe për të vijuar projektin e transformimit të asaj zone në një hapësirë të re turistike ku do të zgjatet edhe pjesa perëndimore e Lungomares”, shkruan kryeministri në FB.