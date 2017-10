Qeshni dhe vini mend me… blerjet online! Çfarë porosisni dhe çfarë merrni…

Foto 1 nga 21

Në internet ka pafundësisht faqe online, të cilat reklamojnë e shesin produkte nga më të ndryshmet nga telefonat e kompjuterat tek sandalet e fustanet.

Por edhe me to duhet bërë kujdes, pasi nuk janë të pakta rastet që produkti që ju porosisni nuk është i njëjtë me atë që merrni, duke u zhgënjyer tërësisht.

Prandaj para se të blini diçka duhet të verifikoni mirë se sa seriozë janë prodhuesit apo reklamuesit në punën e tyre.