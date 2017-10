Punimet e Kapexhiut bëhen hit, Shkullaku: Rama u acarua kur …

Foto 1 nga 8

Analisti Armand Shkullaku, në një shkrim për Mapon, thekson se kryeministri Edi Rama e humbi qetësinë për çështjen e Saimir Tahirit kur mori vesh që nuk bëhej fjalë për një rast të vetëm, por për një proces.

“Nëse do e dinte që gjithçka do të mbyllej te Saimir Tahiri, ai me siguri do t’i shkonte deri në fund qëndrimit që mbajti në ditët e para, kur çështja e ish-ministrit u bë publike. Por kur mori sinjale se bëhej fjalë për një proces dhe jo për një rast të vetëm, zgjodhi të bëjë atë që dinë të bëjnë liderë të prerjes së tij sa herë që u rrezikohet pushteti. Zgjodhi sulmin ndaj prokurorisë, mediave, opozitës, komentuesve në facebook, njerëzve në rrugë, ndoshta edhe ndaj vetes së tij, që ishte kapur mat pikërisht aty ku akuzohej për vite me radhë: në lidhjen e qeverisë së tij me krimin dhe korrupsionin,” shkruan Shkullaku.

“Rama mund të stërmundohet sa të dojë që të rrijë brenda kostumit perëndimor dhe t’i durojë atletet adidas që ia shtrëngojnë këmbët, por kur ndjen se i kërcënohet pushteti është i gatshëm t’i flakë ato dhe t’i shpallë luftë kujtdo që e vendos përballë të vërtetës. Ai mund të mos i thotë “horr” Adriatik Llallës, por ky është një ndryshim stilistikor dhe jo thelbësor. Sepse sulmi politik ndaj prokurorëve është i njëjti reagim tipik që di të bëjë një soj politikanësh sa herë kapen në mëkat”.

Ndërkohë në rrjetet sociale, karikaturat e Bujar Kapexhiut për zhvillimet e fundit janë kthyer në hit.

LEXONI ME POSHTE TEKSTIN E PLOTE TE SHKULLAKUT: