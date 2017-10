Pse u kërcënua me jetë kryebashkiaku i Belshit, konflikti me vëllain e ish-rivalit

Kreu i Bashkisë së Bleshit, Arif Tafani është kërcënuar me armë nga një person ditën e sotme.

Ngjarja ndodhi sot në mesditë pak pas orës 12:00 në vendin e quajtur Pekisht te Puset e Naftës. Sipas burimeve zyrtare shtetasi Rajan Qamil Tafani 31 vjec banues në Belsh i ka zënë pritë në një kthesë kryebashkiakut dhe i ka vënë pistoletën në ije.

“Nuk ke më jetë po nuk më dhe 300.000 euro brenda një muaji. Më ke prishur lokalim buzë liqenit dhe kjo do paguhet me kokën tënde.Që të shpëtosh kokën do më paguash eurot dhe do më japësh një shesh ndërtimi te bashkia e re,” është shprehur agresori gjatë sulmit, tregoi Arifi.

Nga ana tjetër vetë kreu i Bashkisë, i Partisë Socialiste, i është përgjigjur: “Nuk të kam cenuar askund.Për cdo gjë kam zbatuar ligjin.Shembja e ndërtimit të paligjshëm në Belsh në kuadër të rijetëzimit te sheshit kryesor të Belshit”.

Kryebashkiaku Arif Tafani ka bërë denoncimi ne polici. Kanosësi është vëllai i ish kandidatit të pavarur për kryetar bashkie në Belsh Besjon Tafani