Prokurorët që duan të arrestojnë Tahirin janë kushurinjtë e Berishës?

Paraditen e sotme u përfol se tre prokurorët të cilët do të mbronin akt-akuzën në Komisionin e Sigurisë dhe Mandateve ndaj ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri ishin në lidhje farefisnore me ish-kryeministrin Berisha.

Për këtë ka reaguar këshilltarja e Berishës, Erla Mëhilli e cila në një postim në rrjetin social ‘facebook’ shkrunn se ky është një trillim banal i mediave të kapura nga kryeministri Rama.

“Lidhur me sa me sipër, i deklaroj opinionit publik me përgjegjësi të plotë se nuk ekziston asnjë lidhje farefisnore apo e çdo lloji tjetër midis ish kryeministrit Berisha dhe djalit të tij dhe prokurorëve të çështjes se Sajmir Tahirit,” shkruan Mëhilli.

Postimi i plotë:

Sot, mediat e kontrolluara nga Edi Rama kane shperndare nje trillim banal te tij, i cili ne nje panik te papermbajtur ka gjetur si mburoje per Sajmir Tahirin nje shpifje dhe trillim bajat, sipas te cilit prokuroret e çeshtjes “Tahiri” jane kusherinj te ish kryeministrit Berisha dhe djalit te tij, Shkelzen Berisha.

Lidhur me sa me siper, i deklaroj opinionit publik me pergjegjesi te plote se nuk ekziston asnje lidhje farefisnore apo e çdo lloji tjeter midis ish kryeministrit Berisha dhe djalit te tij dhe prokuroreve te çeshtjes se Sajmir Tahirit. Por ky trillim deshmon qarte dhe nje here tmerrin qe ka kapur kupolen e narko-shtetit ne Shqiperi!