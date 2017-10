Presioni i amerikanëve ndryshoi qëndrimin e Kushtetueses për Vettingun

Për më shumë se katër orë, 7 anëtarët e Gjykatës Kushtetuese diskutuan mes tyre mbi kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për shfuqizimin e ligjit të Vettingut. Në të njëjtën ditë kur kreu i qeverisë, ambasadori i SHBA dhe ajo e BE përuruan godinën e re ku do vendosen institucionet e Vettingut, nga Gjykata Kushtetuese u përhap fjala se ligji do rrëzohej. Edhe gjyqtarët që kishin bërë kërkesën e mirëpritën qëndrimin e kolegëve të tyre të kushtetueses. Por gjithçka ndryshoi menjëherë.

Rreth orës 14:00 Gjykata Kushtetuese doli me vendim, ku pranonte vetëm një nga kërkesat e Unionit të Gjyqtarëve, atë për shfuqizimin e një neni në Ligjin për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë. Të gjitha kërkesat e tjera u rrëzuan, ndërsa ende nuk ka një vendim të arsyetuar të kushtetueses. Të shtatë anëtarët mësohet se janë përfshirë në një debat të gjatë mes tyre në dhomën e këshillimit përpara shpalljes së vendimit.

Burime pranë kësaj gjykate pohojnë se fillimisht shumica e gjyqtarëve ishin pro kërkesës së kolegëve të tyre për të shfuqizuar “Vettingun”, por gjatë mbledhjes ata kanë ndryshuar qëndrim. Emëruesi i përbashkët duket se kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të cilën kanë të paktën një lidhje secili prej gjyqtarëve. Të afërm, fëmijë, viza amerikane, punësime etje kanë qenë arsyet që kanë paraqitur gjyqtarët mes tyre si argumente për të mos shfuqizuar ligjin e vettingut. Tashmë që edhe mundësia e fundit u ezaurua, gjyqtarët dhe prokurorët e Shqipërisë do të duhet t’i binden ligjit të Vettingut dhe t’i nënshtrohen procesit për pastërtinë e figurës së tyre.