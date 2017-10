Po vjen FBI-ja dhe gjermanët, Rama: Furtuna e kazanit, mbi policinë

Foto 1 nga 4

Në një kohë kur situata politike në vend shfaqet e tensionuar, për shkak të publikimit të dosjes “Habilaj” dhe përfshirjes në të, të emrit të ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim në Ministrinë e Brendshme.

Në këtë takim, kreu i Qeverisë ka thirrur drejtues të Policisë së Shtetit, por nuk bëhet i ditur asnjë detaj mbi mesazhet që pritet të përcjellë gjatë mbledhjes.

“Besoj që sot është dita e duhur për të ngritur disa çështje në vëmendjen tuaj dhe të publikut. Jam ndjerë vërtet mirë nga rezultatet e deritanishme të kësaj periudhe të vitit, por ndihem edhe keq kur shoh që përtej rezultateve kemi të bëjmë me një situatë në të cilën Policia e Shtetit së brendshmi ndeshet me shfaqje të papranueshme dhe së jashtmi ndeshet me një furi të papranueshme balte dhe akuzash.

U bënë 4 vite që Policia e Shtetit është institucioni më i sulmuar në Shqipëri. I kam kërkuar para pak ditësh njerëzve të medias në kryeministri që të bëjnë një kërkim në të gjithë historikun e medias së lirë shqiptare për të parë treguesit mbi qëndrimet ndaj policisë. Raporti i sulmeve politike dhe mediatike ndaj policisë në këto 4 vite është 10 me 1 krahasuar me gjithë periudhën e mëparshme.

Çfarë ka ndodhur në këto 4 vite? Shumë gjëra, por po ju them një. Deri tani, Policia e Shtetit ka sekuestruar nga duart e rrjeteve kriminale 35 milionë euro, të cilat në vitin e shkuar ishin plot 47 milionë euro para’ të sekuestruara nga krimi. Ndërkohë që, në vitin 2013 nuk bëheshin as 1 milion euro. Ka nevojë për koment kjo për të kuptuar se në këto 4 vite policia ka nisur ndarjen me shumë interesa dhe influenca që e katandisën në një organizatë pa asnjë siguri juridike për drejtuesit dhe punonjësit e vet”,- tha Rama.

Jam ndjerë vërtet mirë nga rezultatet e deritanishme të kësaj periudhe të vitit, por ndjehem edhe keq kur shoh dhe kuptoj që përtej rezultateve kemi të bëjmë me një situatë në të cilën policia e shtetit së brendshmi ndeshet me shfaqje të papranueshme, dhe së jashtmi ndeshet me një furi balte, akuzash, përpjekjesh të cilat synojnë, jo vetëm ato që thuhen publikisht dhe që janë politike, por edhe demotivimin e policisë së shtetit.

Politika me krimin, është mbështetje për krimin. Sot krimi gjen mbështetje pikërisht tek politika me krimin. Nuk është një gjë e re, por një nga ato momente kulmore të politikës me krimin, dhe shfrytëzimit të krimit për të bërë politikë, pa marrë parasysh pasojat që kjo politikë ka në radhë të parë në psikologjinë e uniformave blu dhe tek njerëzit e zakonshëm për presin shërbim dhe siguri. U bënë plot 4 vite, që policia e shtetit është institucioni më i sulmuar në vend”,- tha kryeministri Rama.