Planifikuan vrasjen e Erdogan, burgim të përjetshëm për 34 persona

34 persona që dyshohet se planifikuan vrasjen e Presidentit Rexhep Taip Erdogan gjatë grushtit të dështuar të shtetit janë dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata turke. Shumica e të dënuarve mësohet se janë ish-ushtarë të forcave speciale. Ata akuzohen se përgatitën një sulm ndaj Presidentit, mbrëmjen e 15 korrikut të vitit që lamë pas.

Lajmi është konfirmuar në rrugë zyrtare, teksa saktësohet se shumica e të dënuarve janë ushtarë nga forcat speciale. Në total, gjykata mori nën shqyrtim 46 persona, por shpalli të fajshëm vetëm 34 prej tyre. Këta të fundit mendohet se kishin përgatitur një plan për të sulmuar Presidentin në kohën që ky i fundit ishte duke pushuar në një hotel në zonën jug-perëndimore të Turqisë.

Ndërkohë, ende vijojnë proceset gjyqsore për mijëra ushtarë të tjerë të cilët dyshohet se u bënë pjesë e tentativës për rrëzimin e qeverisë. Zyrtrët e Ankarasë kanë bërë fajtorë klerikun Fetullah Gulen për grushtin e shtetit, duke kërkuar edhe ekstradimin e tij nga Shtetet e Bsahkuara, por dicka e tillë ende nuk ka ndodhur.

Nga ana tjetër, Gulen shprehet se bëhet fjalë për një ngjarje të iskenuar nga Presidenti Erdogan me qëllim që të eliminohen zërat kundër tij. Zhvillimet pas grushtit të shtetit në Turqi janë pritur ndërkohë me shqetësim nga Bashkimi Europian, ku theksi vendoset tek trajtimi i të burgosurve. Sipas raporteve të disa organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, personat që mbahen në burgjet e Turqisë po përballen me diskrimin, dhunë dhe tortura, ndërsa me shqetësim shihet edhe garantimi i proceseve të rregullta ligjore.