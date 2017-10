Përmbarimi në Durrës tenton t’i nxjerrë nga banesa, 4 familje: Kemi dokumentet e pronësisë

Petrit Ballshi njëri prej vëllezërve deklaroi se ata janë pronarë të ligjshëm të banesës së blerë prej tyre në vitin 1951 me vendim të ish-kuvendit popullor të asaj kohe. Ish kuvendi popullor ua shiti banesat dhe ju akordoi edhe fondet për ndërtimin e banesës në formën e kredive, të cilat i shlyen për vite me radhë. Ata disponojnë edhe dokumentacionin përkatës. Sipas Petrit Ballshit, familja Fora thotë që disponon dokumentacionin përkatës, si pronar i tokës, ndërkohë që sipas vëllezërve Belshi, familja Fora ka manipuluar provat me qëllim përvetësimin e pronës së tyre.