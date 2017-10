Përjashtimi nga Rama, Tahiri: Karrierën s’ma mbyll dot askush

Saimir Tahiri duke ju përgjigjur pyetjeve politike për karrierën politike dhe përjashtimin nga Grupi, tha se, karriera e tij nuk mbyllet me urdhër të askusjt. “Karriera ime politike e mbyllur? Atë s’ma mbyll me urdhër askush.

Ajo është e lidhur me të vërtetën dhe besimin e njerzve”, tha Tahiri. Ai shprehu zhgënjim ndaj Ramës dhe kolegëve të tij socialist. “Do preferoja me shumë besim dhe solidaritet. Këtu akuza monstruoze në politike kemi degjuar për këdo”, tha Tahiri.

I pyetur për deklarimet e Ramës për të, ish-ministri tha se do kishte ndodhur fjalë ndryshe.

“Deklarimet e Ramës për mua? Do kisha zgjedhur fjalë ndryshe. Por s’doja as të më mbronte siç mbronte Saliu të tijët”,- tha Tahiri. Ai deklaroi se raporti me Ramën ishte intensiv. “Besimin ia kam kthyer mbrapsht me besnikëri. Por fjalet që zgjodhi…”.

Tahiri: Nëse do isha menduar, nuk do e shisja makinën

Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri pranoi se ka gabuar me shitjen e makinës së tij te vëllezërit Habialaj. Ai tha se ky ishte një gabim njerëzor, pasojat e të cilit po i vuan tani. Tahiri pranon se po ta kishte menduar gjatë asokohe nuk do ta kishte bërë këtë gabim.

“Mund të isha treguar më i kujdesshëm në shitjen e makinës, megjithatë ky është një gabim njerëzor që mua po më kushton”,- tha Tahiri,

Tahiri tha se ka patur detyrimin që vendimin e marrë t’ia shjegonte Kryeministrit. “Nëse do ta kisha menduar gjatë në atë kohë nuk do ta bëja. Kam patur detyrimin t’i shpjegoj Kryeministrit në atë kohë vendimet që kam marrë dhe pse kanë ndodhur”, -deklaron ai.