Pas PPE, reagon Doris Pack, sulmon ashpër ambasadoren Vlahutin

Ish-eurodeputetja Doris Pack, tani kryetare e gruas ne PPE, ka reaguar permes Twitter me nje mesazh ku ngre pyetjen perse nuk reagon ambasadorja e Bashkimit Evropian ne Shqiperi, lidhur me drejtesine ne vendin tone.

Kjo deklarate vjen ne nje situate kur deputeti Saimir Tahiri eshte nen akuze dhe kerkesa e prokurorise per arrestimin e tij u rrezua nga mazhoranca ne Kuvend.

Per hetimin qe ka nisur ndaj tij ka reaguar edhe faktori nderkombetar.

“Pse ambasadorja e BE ne Shqiperi nuk reagon? Shqiperia eshte vend kandidat. Kredibiliteti i BE kerkon nje drejtesi me te mire nese gabime te dukshme nuk vihen ne dukje,” shkruan Pack.

Një ditë më parë, grupi i Partive Popullore Europiane i bëri thirrje Edi Ramës të ndalojë presionin politik ndaj Prokurorisë, në mbrojtje të Saimir Tahirit.

Në deklaratën e PPE-së mbi zhvillimet e fundit në vend, grupi i partive thekson se ka ndjekur me vëmendje mënyrën se si, sipas PPE-së, i është bërë presion prokurorisë, në dëm të hetimeve ndaj Tahirit që akuzohet për trafik droge dhe korrupsion.

Sipas deklaratës, PPE mbështet Lulzim Bashën, i cili dënoi presionin politik të Ramës mbi prokurorinë dhe përdori shumicën parlamentare në mbrotje për Tahirin.

Deklarata mbyllet me vënien në dukje të rëndësisë që ka për vendin dekriminalizimi i zyrtarëve të lartë dhe lufta kundër krimit të organizuar.