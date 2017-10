Paralajmërimi i Ramës: Gjoba për punonjësit që nxjerrin certifikata, do i paguajnë nga xhepi

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me drejtuesit vendorë të qarkut të Vlorës. Rama tha se në disa bashki të qarkut të Vlorës vijojnë të nxjerrin certifikata dhe qytetarët të paguajnë për shërbimin. Kryeministri u shpreh se qytetarët duhet t’i marrin në drejtoritë përkatëse certifikatat dhe punonjësit e bashkisë duhet të zbatojnë urdhrin e ministrit të Brendshëm.

“Nuk e kuptoj pse prodhoni akoma certifikata, kur ministri ka nxjerrë një urdhër që të mos printojnë dhe paguajnë për certifikatat? Për çfarë i prodhoni certifikatat? Ju duhet t’i thoni qytetarit se mund ta nxjerrë edhe vetë dhe mos paguaj. Kijeni parasysh këtë. Do gjobimin punonjësit e bashkive që nxjerrin certifikata. Do i paguajnë ata nga xhepi i tyre. Ne kemi bërë thirrje dhe prap nxjerrin certifikata. Do detyrohemi të çojmë deri në fund këtë proces dhe do ua mbajmë paratë nga rroga atyre punonjësve të bashkisë që vijojnë të nxjerrin certifikata dhe nuk zbatojnë urdhrat.”- tha Rama.