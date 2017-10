Pala greke probleme me internetin, Kapshtica 3 orë e bllokuar

Pika doganore në Kapshticë për tre orë nuk do të funksionojë.

Shkak për këtë do të bëhen disa punime nga pala greke në linjën e internetit.

“Njoftohemi nga Policia Greke, se më datë 29.10.2017 nga ora 02:00 deri në orën 05:00, në këtë pikë kalimi do të ndërpritet puna dhe nuk do të mund të kalojnë as mjetet as këmbësorët.

Kjo ndërprerje do të bëhet, për shkak të disa rregullimeve që do të kryhen në linjën e internetit”, sqaron policia.