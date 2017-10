Ngjela: Kadare ndiqej nga regjimi, krijoi frymë perëndimore

Avokati Spartak Ngjela ka folur lidhur me debatin e ngritur prej kohësh nëse shkrimtari Ismail Kadare ishte disident apo bashkëpunëtor i regjimit komunist. I ftuar në emisionin “Studio e Hapur”, Ngjela është shprehur se Kadare ka qenë i ndjekur nga regjimi.

Në librin tuaj “Përkulja dhe Rënia e Tiranisë Shqiptare” ju e shtjelloni gjerësisht në një moment sesi në vitet ’60, ’70, Ismail Kadare ishte frymëzuesi dhe citoj këtu real i disidencës dhe frymës liberale që u godit pas festivalit të 11. Çfarë kujtoni ju nga ajo kohë?

Do të kemi parasysh një gjë, analizat e Shqipërisë do t’i bëjmë. Këtu kanë qenë përplasur dy rryma, perëndimi me orientin. Letërsia shqiptare me komunizmin pati një fatkeqësi të madhe, sepse ideologjia i goditi të gjithë shkrimtarët e viteve ’30. Ca ikën, ca u vranë. Gjithsesi pati një boshllëk perëndimor në letërsinë shqiptare, romani. Befas spikat Ismail Kadareja.

Dua mendimin tuaj, Kadare disident-Kadare bashkëpunëtor i regjimit?

Nëse do të dini nëse është disident apo jo, për këtë duhet të pyesni Ismail Kadaren. Por Ismail Kadare nuk pretendon se është disident.

Ju ku pozicionoheni në këtë debat?

Unë mendoj që Ismail Kadare nuk është një shkrimtar që krijon disidencë. Është një shkrimtar që krijon frymë letrare dhe këtu krijoi frymë letrare.

Ti më pyete se ku ishte kjo fryme oksidentale që krijoi Ismail Kadare? Ta them unë. 90% e themelueseve të PD-së ishin me frymën e Ismail Kadaresë. Ishin rrethi i tij i ngushtë. I dini emrat? Gjithë frymën perëndimore në Shqipëri në funksion të letrarëve e ka futur Ismail Kadare. Figura e Enver Hoxhës ishte figura e tiranit.

Nuk mund të dilte dot nga jashtë tiranit. Unë ua kam thënë këtyre. Ikni se e gjeni në analet e Sigurimit Ismail Kadarenë. Këta asgjë nuk dinin. Unë ua thashë ikni dhe studioni në analet e Sigurimit se sa e kanë ndjekur. Kadarenë e kanë ndjekur sepse dihej që kishte potencë letrare perëndimore.