Ngjela ironi me Ramën: Ky ‘timonier i madh’ si Mao Ce Dung

Kreu i Partisë Ligj dhe Drejtësi, Spartak Ngjela përmes një statusi në Facebook ka hedhur akuza në drejtim të kryeministrit Edi Rama të cilin e krahason me ish- liderin e Kinës Mao Ce Dun.

Ngjela thotë se, Rama ndihet i pasigurt dhe prandaj kujton se ka vërtet timon.

“Po i pari me timon në fakt ka qenë Mao Ce Duni që u quajt Timonieri i Madh”,- shkruan ndër të tjera Ngjela.

Statusi i Spartak Ngjelës:

“Të gjithë liderët jo perëndimorë kanë menduar se janë unikalë dhe po drejtojnë botën.

Për këtë kanë nxjerrë edhe nga një figurë sumbolike që ta kuptojë populli i tyre.

Kështu ka ndodhur edhe me fshatin oriental të kryeministrave shqiptarë.

Kulmin e shohim sot te timoni i kryeministrit shqiptar. Kujton ky vërtet se ka timon.

Po i pari me timon në fakt ka qenë Mao Ceduni që u quajt Timonieri i Madh.

Më parë atij partia i bëri një këngë që u titullua: “lundrimi në det varet nga timonieri”.

Është mirë t’i bëjnë ish komunistët edhe këtij tonit një këngë për timonin që ka, se tani na paska vënë dhe një yll të kuq në xhaketë.

Po mos harroni dhe diçka, se duhet ta dini: edhe atletet i pari Maoja i veshi në Revolucionin Kulturor në vitin 1967. Dhe me to veshi të gjithë kinezët.

Dhe a e dini pse e shpërtheu këtë revolucion Maoja? Sepse e rrëzoi byroja politike për të vendosur kryetar partie Presidentin e Kinës, Liu Shao Ci. Maoja e rrëzoi me revolucion dhe e vrau.

E pra, edhe ky pafillja i socialistëve siç duket ndihet i pasigurt dhe prandaj po iu kujton timonin.

Tani ka vënë edhe yllin e kuq në xhaketë.

Të shohim, do të na shkojë deri në oqean edhe ky, apo do mbetet këtu në Shqipëri me këtë që ka thënë.

Pse, çfarë ka thënë.

Ka muaj që po na thotë se “suksesi në qeverisjen e Shqipërisë varet nga Timonieri”.

Po mirë xhanëm, timonin ku e mësoi ky?

Prisni ta dëgjoni bashkë me këngën”.