“Nëse ish-ministri trajtohet si rreckë, imagjino njerëzit e thjeshtë”

Analisti dhe pedagogu Arjan Çuri shkruan se ish-ministri Saimir Tahiri duhet trajtuar me dinjitet.

Në një shkrim për Mapon, Çuri thotë se nëse një ish-ministër trajtohet në këtë mënyrë, imagjino se çfarë ndodh me njerëzit e thjeshtë.

“Edhe krimineli më i madh i botës të ishte në atë karrige, në atë moment do të kishte simpatinë time. Ne, kushdo qofshim, në asnjë rast nuk kemi të drejtë t’i trajtojmë njerëzit pa dinjitet, apo të bëhemi trima me ta kur i shikojmë të shtrirë. Ndryshe i flisnin gazetarët Saimirit, në ditët kur ishte ministër i Brendshëm.

Të njëjtin trajtim jodinjitoz, deputeti ish-ministër, e mori edhe në mbledhjen e Këshillit të Mandateve, mbledhje, që nuk ia kalonte për nga cilësia dhe ligësia, gjykatave të inkuizicionit famëkeq mesjetar, ku katarët, prisnin me qejf të digjnin heretikët mbi turra druri. Saimiri aty, dhe kolegë të tij deputetë, pavarësisht se të opozitës, bërtisnin që t’i hidhnin prangat se ky mund të arratisej. Po edhe sikur të donte, kaq i survejuar e i ndjekur nga mediat sa ç’është këto ditë, ai nuk mund të bëjë as edhe një hap, pa e marrë vesh gjithë opinioni, se ku është, çfarë thotë, apo si e luan këmbën e majtë, nga nervozizmi. Edhe prej deputetëve që pritej ta trajtonin me dinjitet, kjo nuk ndodhi.

Prokurorët nga ana tjetër, sikur kishin ardhur me shpatat në brez për ta ekzekutuar prangosjen e tij mu pikërisht aty, në sallë, i drejtoheshin me “ti”, sikur të kishin të bënin me ndonjë të pandehur, të thirrur në hetuesitë famëkeqe të para ‘90-s,” shkruan Çuri.

“Por nëse opinioni sheh që një ish-ministër dhe deputet aktual, trajtohet sikur të ishte një rreckë e pavlerë, çfarë duhet të mendohet pastaj për njerëzit e thjeshtë, që akoma kapen e plasën fugonave të policisë, sepse këtë kulturë marrin punonjësit e rendit kur shohin se ç’bëjnë njerëzit me shkollë në televizion, që drejtojnë këtë vend.

Sigurisht, karriera e tij politike mori fund, të paktën, të mos e lëmë të marrë fund edhe dinjiteti i tij dhe i familjes së tij. Saimiri, nëse i provohet apo jo fajësia, ka gjithë të drejtën e tij, për një trajtim dinjitoz”.

