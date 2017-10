Nëntë rrugët ku do përfundojnë punimet me buxhetin e 2018

Me buxhetin e 2018-s qeveria parashikon të mbyllë punimet në 10 segmente rrugore. Në total, me buxhetin e ri do të financohen nga fondet shtetërore 15,3 miliardë lekë për investime në rrugë. Vitin e ardhshëm, qeveria pritet të nisë punimet edhe për ndërtimin e dy bypass-eve strategjike të Jugut, atë të Fierit dhe Vlorës, ku mbi 40 kompani kanë shprehur interes të marrin pjesë në garë.

Pas prishjes së kontratës me kompaninë italiane, për shkak të borxheve të larta me nënkontraktorët, qeveria hapi edhe një herë në muajin gusht tenderin.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës njoftoi dje se Autoriteti Rrugor Shqiptar, brenda muajit nëntor do të mbyllë fazën e parakulifikimit konform standardeve të BERZH-it, që është financuesi kryesor.

Në fazën e parë të parakualifikimit për ndërtimin e dy bypass-eve janë në garë 40 kompani nga 80 kompani që kanë tërhequr dokumentacionin, shkruan “panorama”. Me marrjen e konfirmimit për këtë procedurë nga BERZH-i, do të bëhet shpallja e kompanive të cilat vazhdojnë fazën e dytë të tenderit.

Pas prishjes së kontratës me kompaninë italiane në bypass-in e Vlorës janë mbyllur vetëm 12 për qind e punimeve, ndërsa në bypass-in e Fierit janë mbyllur 55 për qind të punimeve. Marrëveshja me kompaninë italiane parashikonte që punimet në këto dy akse të përfundonin brenda vitit 2016.

FONDET E BUXHETIT

Me buxhetin e ri të vitit të ardhshëm qeveria parashikon të shpenzojë 15,3 miliardë lekë fonde për investime kapitale. Sipas relacionit të projektbuxhetit, fondi për ndërtimin e rrugëve është parashikuar të dyfishohet vitin e ardhshëm. Mundësia e financimit vitin e ardhshëm pritet të zbatohet më së shumti nga financimi i brendshëm, pasi parashikon rreth 62% të fondit të parashikuar për investime, ndërsa pjesa tjetër është financim i huaj. Qeveria ka parashikuar që me fondet e buxhetit 2018 të mbulohen totalisht me financim dhe të përfundojnë 10 segmente.

Fondet e buxhetit të shtetit për vitin 2018 janë përqendruar në punimet shtesë për rrugën KukësMorinë; do të përmirësohet sinjalistika në Fushë- Krujë – Thumanë; asfaltim në Elbasan –Banjë dhe Këlcyrë-Përmet dhe rikonstruksion segmentit rrugor Kodër-Kamëz – Tapizë dhe për ndërtimin e bypass-it Plepa-Kavajë – Rrogozhinë.

Më shumë fonde me buxhetin e ri, qeveria parashikon për ndërtimin e Unazës së Re të Tiranës rreth 4,1 miliardë lekë. Për vazhdimin e Fushë-Krujë –MilotMorinë fondi që do të vihet në dispozicion do të jetë 1,3 miliardë lekë, ndërsa për punimet në Qafë-Thanë-Lin-Pogradec, do të përdoren 1 miliard lekë.



Rrugët me koncesion, 1,4 miliardë dollarë kontrata

Vitin e ardhshëm faturën kryesore të kontratave me koncesion do ta zënë investimet për rrugët. Sipas projektbuxhetit të vitit të ardhshëm, qeveria ka parashikuar që 6 projekte me vlerë 140 miliardë lekë, apo 1,4 miliardë dollarë, të nisin me koncesion.

Me koncesion do të ndërtohet Rruga e Arbrit me kontratë me vlerë 24 miliardë lekë. Për ndërtimin e aksit Tiranë-Thumanë-Vorë, kontrata e koncesionit do të jetë 34 miliardë lekë. Me koncesion do të ndërtohet edhe rruga KardhiqDelvinë, Kashar– Rrogozhinë, Milot –Balldren dhe Orikum – Himarë.

Përveç investimeve në rrugë, për vitin e ardhshëm qeveria parashikon edhe kontrata me koncesion për ndërtimin e shkollave të arsimit parauniversitar në Tiranë dhe ndërtimin e spitalit rajonal të Fierit. Për arsimin do të investohet nëpërmjet partneritetit publik-privat ndërtimi i shkollave të arsimit parauniversitar në Tiranë.

Vlera e kontratës koncesionare do të jetë 6,4 miliardë lekë. Në shëndetësi ndërtimi i spitalit rajonal të Fierit do të ketë një kosto prej 9,4 miliardë lekësh. Në buxhetin e ri, për herë të parë Ministria e Financave bën publike listën e kontratave me koncesion të dhëna deri tani dhe ato që do të jepen në 2018-n.

Ministria e Financave llogarit se në total nga buxheti i 2018-s do të shpenzohen 9,4 miliardë lekë apo 94 milionë dollarë për kontratat me koncesion.

Aktualisht, janë në fuqi 8 kontrata koncesionare, të cilat marrin mbështetje buxhetore, si dhe pritet që gjatë vitit 2018 të startojnë dhe 3 kontrata të reja të lidhura për shëndetësinë, arsimin dhe rrugët.

Në total, për vitin e ardhshëm buxheti do të shpenzojë 94 milionë dollarë për 8 kontrata me koncesion. Si rregull, kostoja e buxhetit për koncesionet nuk duhet të kalojnë kufirin prej 5 për qind të të ardhurave që janë mbledhur në vitin paraardhës. Ministria e Financave garanton se me buxhetin e ri është respektuar kufizimi, pasi kjo kosto zë 2,4 për qind të të ardhurave të 2017-s.

Referuar relacionit të buxhetit 2018, vlera e kontratave ekzistuese me koncesion është 5 miliardë dollarë. Për 2018- n, qeveria parashikon edhe 8 kontrata të reja me vlerë 1,5 miliardë dollarë.