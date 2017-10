Nard Ndoka shfaq besimin: Kjo qeveri do rrëzohet nga Perëndia. Zoti do flasë shqip!

Një ditë para votimit në Kuvend të raportit të Këshillit të Mandateve për çështjen e Samir Tahirit ku Prokuroria kërkon heqjen e mandatit dhe arrestimin e tij, deputeti Nard Ndoka thotë se zoti do vendosë drejtësi. Përmes një statusi në Facebook, deputeti i PDK shprehet se kjo qeveri do rrëzohet nga Perëndia, pasi sipas tij Zoti do flasë shqip.

Statusi i Nard Ndokës:

Zoti do vendosë drejtësi në këtë vend!

Unë kam besuar shumë kohët e fundit, se kjo qeveri nuk rrëzohet me vota, as me protesta, as nga opozita, as nga drejtësia, por vetem nga Perëndia!

Kur Rama mendoi se kishte finalizuar çdo gjë: Fitore plebishitare, asfiksim të opozitës, gjymtim të LSI, privatizim të ekonomisë, skllavërim të drejtesisë, miklim të ndërkombëtarve; më shumë se kaq nuk kishte ëndërruar, as kur ishte nën efektin tymues!

Të gjithë u frikësuam: populli heshti, opozita përpëlitej, drejtësia po kapitullonte, institucionet u ngrinë, presidenti noterizonte, ndërkombëtarët humbën, shoqeria civile flinte e kazanët zienin ‘supë falas’!

Vend pa shprese, pa perspektivë, pa të ardhme, në prag kapitullimi dëshpërues; sa turp, sa keq, sa pa fat, uzorpim, heshtje, frike, pendesë reflektim dhe përsëri dëshpërim!

Zoti vonon, por nuk harron!

Italia, Katania, antimafia, prokuroria, opozita, kuvendi, Sajmiri, Rama, Balili, Zagani, të gjithë folën. Zoti i ndihmoftë!

Zoti do flasë shqip!

Besimi në Zot, nuk vdes kurrë! 🙏