‘Miss Universe’ di kë zgjedh… ja miket speciale të Xhelalit të Kamzës

Edicioni i fundit i Miss Universe do të mbahet në “Axis, Planet Hollywood” të Las Vegasit, e në të do të jetë e përfaqësuar edhe Shqipëria, me konkurrenten Blerta Leka.

Por, gjatë një turi të fundit turistik të zhvilluar në Shqipëri, përfaqësueset e vendeve konkurrente për kurorën e bukurisë janë ndalur edhe në Kamëz, ku janë pritur nga kryebashkiaku Xhelal Mziu.