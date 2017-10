Meta i ‘tregon’ forcën Ramës: Prit për Bendon…me qetësi

Pasi dje u bë public lajmi i dorëheqjes së Visho Ajazi Likës nga kreu i SHISH, presidenti Meta e ka komentuar sot këtë zhvillimi.

Meta në një intervistë për gazetarin Çim Peka tha se dorëheqjen e Visho Ajazi Likës nga SHISH, ishte diçka e papritur.

I pyetur për faktin nëse Presidenti e ka dekretuar emërimin e drejtorit të ri të SHISH, Meta është shprehur se nuk ka ndonjë urgjencë për dekretimin e tij, duke e lënë pezull emrin e propozuar nga Rama, Helidon Bendo.

“Një javë më parë e kam garantuar zotin Ajazi që ai do të kishte mbështetjen time të plotë për të vazhduar të detyrën e tij në luftën kundër krimit të organizuar. Ai ka falënderuar për besimin dhe kjo ka qenë thjesht për të konfirmuar dhe vazhdimësinë. Bëra një garanci dhe mbështetjen, pasi e ka pasur. Nuk mbaj dot njeri pa dëshirë në funksione. Dekreti për emrin e ri? Nuk ka ngut dhe do ta shqyrtoj me qetësi”, – tha Meta.