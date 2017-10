Me çantë ‘Channel’ në Kuvend, Reme Lala: Çudia më e madhe tre ditë zgjat…

Foto 1 nga 7

Reme Lala, deputetja e PDIU-së në Kuvendin e Shqipërisë, u përfol ditët e fundit për veshjen e saj luksoze, e veçanërisht për një çantë të markës “Channel” në ngjyrë të zezë që mbante në krahë.

E kontaktuar nga “BW” deputetja tha se, ndjen keqardhje që është bërë pjesë e portaleve në lidhje me këtë gjë dhe madje kishte dashur të jepte një sqarim publik në Facebook.

Një ditë më parë fotot tuaja me një chantë “Channel” bënë xhiron e mediave, a keni një koment për këtë?

Reme Lala: Më erdhi realisht keq kur e pashë që isha bërë pjesë e shkrimeve në portale, por nuk jam e para. E kanë bërë një gjë të tillë edhe me koleget e mia. U ndjeva aq keq sa nëse do mund të ndreqej diçka do e kisha dhënë për bamirësi

A është realisht firmato dhe nëse po sa ka kushtuar çanta juaj?

Reme Lala: Nuk dua ta komentoj këtë pjesë. Doja të bëja edhe një status në Facebook për këtë gjë që ta sqaroja, por e di që shumëkush nuk do më kuptonte. Jam me atë mendimin më shumë, që çudia më e madhe tre ditë zgjat./BW/