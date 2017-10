Makina përplas motoçiklistin në Laknas, humb jetën 67-vjeçari

Një 23-vjeçar teksa lëvizte me makinë, ka përplasur një motoçikletë. Si pasojë ka humbur jetën drejteusi 67-vjeçar i mjetit tip motorr. Ngjarja e rëndë ka ndodhur ditën e sotme rreth orës 14:28, në Laknas, në rrugën “Nënë Tereza”, teksa mjeti me targa AA727OE me drejtues shtetasin I. D., rreth 23 vjeç, është përplasur me mjetin tip motorr me drejtues shtetasin Xh. H, rreth 67 vjeç.

Sakaq në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

NJOFTIMI I POLICISE

Më datë 31.10.2017, rreth orës 14:28, në Laknas, në rrugën “Nënë Tereza”, mjeti me targa AA727OE me drejtues shtetasin I. D., rreth 23 vjeç është përplasur me mjetin tip motorr me drejtues shtetasin Xh. H., rreth 67 vjeç.

Si pasojë e përplasjes drejtuesi i mjetit tip motorr, shtetasi Xh. H., rreth 67 vjeç ka ndërruar jetë.

Drejtuesi i mjetit me targë AA727OE, shtetasi I. D., ndodhet në vendngjarje.

Po kryhen veprimet e mëtejshme nga ana e Policisë.