Llalla zbarkon në Vlorë e Lushnje, nis çmontimi i policisë së Tahirit

Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla mbërriti në Prokurorinë e Vlorës për takim me prokurorët.

Takimi i Adriatik Llallës me prokurorët e Vlorës vjen dy ditë pas publikimit të dosjes “Habilaj”.

Në një prononcim të shkurtër për gazetarët pas takimit, Llalla tha: “Prokuroria prej disa muajsh kishte në hetim rastin konkret. Bashkë me partnerët tanë ndërkombëtarë u finalizua me rezultate konkrete. Në vijim do të kemi të dhëna më të sakta”.

I pyetur nëse do ketë arrestime, Llalla tha se kjo do të jetë në varësi të hetimeve.

Pas takimit në Vlorë, Llalla u takua me prokurorët e Lushnjës.

Kujtojmë se në Lushnjë vetëm pak ditë më parë ndodhi një masakër me dy të vrarë e dy të plagosur.

Ndërkohë më në fund kupola drejtuese e Policisë së Shtetit vendosi të reagojë ndaj ngjarjes së ndodhur në Elbasan ku u godit makina e zëvendësdrejtorit të policisë.

Rreth 20 ditë pas kësaj ngjarje, drejtori i Përgjthshëm i Policisë njoftoi sot shkrirjen e drejtorisë së policisë së Elbasanit duke shkarkuar 12 drejtues.

Sipas njoftimeve të njëjtin “fat” pritet të ketë edhe drejtuesit e policisë në Lushnje dhe Vlorë.

Duket se një aksion i tillë paralajmëron largimin e drejtuesve të emëruar aty nga ish-ministri Tahiri.

Vetë pasuesi i tij në këtë detyrë, Xhafaj kishte pranuar që segmente të policisë kanë lidhje me trafikantë dhe se shumë shpejt do të niste procesi i atij që ai e quan “vetting”-ut në radhët e uniformave blu.