Kryemadhi publikon foton: Rama dhe Tahiri dreka me kriminelët

Monika Kryemadhi ka denoncuar një rast në qytetin e Durrësit, ku kryeministri Edi Rama, ministri Blendi Klosi dhe kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako janë të rrethuar nga disa persona me precedent penal.

“Të gjithë do të bashkëpunojmë me një front të hapur. Unë kam një front të hedhur në “Facebook” dhe i lutem regjisë ta publikojë. Mund ta dijë çfarë do Rama dhe Tahiri që shikohen të rrethuar me kriminelë” tha Kryemadhi.