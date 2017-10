Opozita nis aksionin, Kryemadhi dhe Vasili takim me Bashën në PD

Monika Kryemadhi dhe Petrit Vasili zhvilluan sonte një takim në zyrën e krydemokratit, Lulzim Basha, në selinë e PD-së.

Dy partitë më të mëdha opozitare në vend, PD dhe LSI kanë nisur kësisoj menjëherë aksionin opozitar kundër krimit dhe lidhjeve të politikës me trafikantët.

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, dhe kreu i grupit parlamentar të kësaj force politike, Petrit Vasili, pasi mbaruan takimin në selinë e PD-së nuk dhanë deklarata mbrëmjen e sotme.

Në takimin e nisur në orën 19:45 dhe që ka zgjatur plot 40 minuta, është diskutuar për tryezën e përbashkët të partive opozitare që pritet të zhvillohet nesër, të cilën Basha e njoftoi gjatë konferencës për shtyp.

Krerët e PD dhe LSI po kështu mendohet se janë rakorduar edhe për ecuruinë e aksionit të përbashkët opozitar.

Më herët sot, si kryetarja e LSI-së, Kryemadhi, ashtu dhe kryedemokrati Basha, hodhën akuza për ish-ministrin Saimir Tahiri dhe implikimn e qeverisë “Rama”, me botën e krimit.

“Situata më ë rëndë që jemi gjendur. Shqiptarët ndihen më të rrezikuar se kurrë. Shteti Rama ka kompromentuar jo vetëm policinë por edhe politikën. Përballë këtij momenti shqiptarët janë bashkë. LSI është me frontin qytetar në çdo rrugë.

Tahiri është një nga hallkat e krimit por janë shumë të tjera që lidhin kryeministrin. Janë hallkat e krimit dhe oligarkëve të cilët pastrojnë paratë. Kemi pika të ndryshme me PD por pika q ë na lidh është lufta e krimit.

Ky është vullneti ynë dhe ne do ta çojmë deri në fund. Do ta bëjmë për të ardhmen e fëmijëve tanë. Mbështes qëndrimin e kreut të PD-së Basha dhe i bashkohem tryezës së thirrur prej tij”,- tha Kryemadhi.

“Trafikantët kanë përdorur makinën e Tahirit. 1400 PD ka denoncuar Tahirin për lidhjet me organizatat kriminale dhe trafikun e drogës. Rama e ka mbrojtur 1400 herë Tahirin dhe burgosi e sulmoi Dritan Zaganin që zbuloi lidhjen e Tahirit me Habilajt.

Rama e ka quajtur Tahirin bashkëpunëtorin e tij më të ngushtë dhe ministrin e tij më të suksesshëm. Sot Rama e shiti Tahirin për të shpëtuar lëkurën e tij. Tahiri ka qenë ndërmjetësi i Ramës më Habilajt dhe Shullazin. Tahiri nuk është as më shumë as më pak se një nga peshqit e mëdhënj e organizatës kriminale.

Fakte tronditëse do të dalin për të tjerë ministra të Ramës. Rama është përfituesi kryesor i parave të drogës. Për të fituar zgjedhjet janë përdorur miliona euro nga droga dhe krimi. Kjo zbardhi skemën sesi Rama bleu votat dhe dhunoi zgjedhjet.

Me Ramën në qeveri, do sundojë krimi nesër do thërrasim një tryezë më gjithë spektrin opozitar. Po troket ora e vendimeve të mëdha”,– deklaroi Basha.