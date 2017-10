Këtë ‘copë’ të Zvicrës, Zoti e vendosi në Shqipëri, ja ku ndodhet…

Foto 1 nga 35

Këto foto që do të linin pa mend dhe pa fjalë cilin do që do t’i shikonte janë nga ajo ‘pjesë’ e Zvicrës që Zoti e ‘preu’ dhe e vendosi në Shqipëri.

Fotot na sjellin një panoramë të ditëve të fundit nga malësia e Kelmendit, Tamara, Lëpusha, Vermoshi e deri në Plavë e Guci jashtë teritorit tonë zyrtar shtetëror por gjithsesi vise shqiptare…

Këto pa dyshim janë disa nga viset më mahnitëse dhe më spektakolare të alpeve shqiptare, vende të cilat i lënë pa mend vizitorët.

Këto ditë aty sin ë shumë zona të Veriut të Shqipërisë zuri bora e parë, por përsëri këto vise nuk janë zbardhur krejtësisht dhe kanë mbetur ende vende fantastike për t’u vizituar.

"Mapo.al" sjell sot këtë fotogaleri të fundit të mundësuar nga lexuesit tanë, për t'u rikujtuar se ky mund të jetë një destinacion fantastic për t'u vizituar në këto fundjava tetori.